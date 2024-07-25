شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عامر يواجه أدهم معتز في دور الـ 32 بسلاح السابر بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعه أولمبياد باريس 2024، عن مواجهة مصرية بين محمد عامر وأدهم معتز فى دور الـ32 لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات سلاح السابر.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.