شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للقوس والسهم يحتل المركز الـ 27 والأخير فى منافسات الزوجى المختلط والان مع تفاصيل الخبر

احتل منتخب مصر للقوس والسهم المركز الـ 27 والأخير فى منافسات الزوجى المختلط، وذلك خلال مشاركته بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

جدير بالذكر أنه يتأهل فقط أول 16 فريق للدور الأول فى أولمبياد باريس 2024 .

من ناحية أخرى، احتل يوسف طلبة لاعب منتخب القوس والسهم المركز الـ61 من فى منافسات جولة التصنيف فى الشوط الاول فى منافسات القوس والسهم فى اولمبياد باريس 2024، بمجموع 313 نقطة، وينتظر أن يواجه فى الدور الثاني اللاعب الألماني فلوريان أونروه خامس أولمبياد طوكيو.

وتقام الدورة الأولمبية بباريس فى الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل

بتلك النتيجة يكون يوسف طلبة تراجع نقطتين عن رقمه في أولمبياد طوكيو.