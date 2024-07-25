شكرا لقرائتكم خبر عن 11 عاما على الاعتزال.. هل يكون غزل المحلة بوابة ميدو للعودة إلى الملاعب ؟ والان مع تفاصيل الخبر

فاجئ أحمد حسام الشهير بـ "ميدو" جماهير الكرة المصرية بالأمس الأربعاء عندما أكد خلال ظهوره ببرنامج الهدف مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد على قناة "2 ON TIME SPORTS" عودته للملاعب مرة أخرى عبر بوابة أحد الأندية التاريخية في الدورى المصرى المممتاز (دورى NILE).

وتكهنت الجماهير المصرية أن يكون غزل المحلة الصاعد حديثاً لدورى الأضواء والشهرة بوابة ميدو للعودة إلى الملاعب خاصة أنه واحد من الأندية التاريخية ويدربه أحمد عيد نجم الزمالك السابق والذى تربطه علاقة قوية بـ أحمد حسام "ميدو".

وأكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عودته للعب مجددا بـ الدورى المصرى بداية من الموسم المقبل.

وقال ميدو عبر برنامج "الهدف" عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 2: "سأعود للعب فى الدورى المصرى بالموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية، وأراهن على تسجيل 10 أهداف بمجرد المشاركة".

بدأ ميدو حياته الكروية لاعبًا فى نادى الزمالك عام 1999، وانتقل بعد ذلك إلى نادى جنت البلجيكى فى 2000.

وفى 2001 انتقل ميدو إلى نادى أياكس الهولندى، الذى أعير من خلاله إلى سلتافيجو الإسبانى فى 2003 وكانت محطته التالية فى نادى مارسيليا الفرنسى، ثم انتقل بعدها إلى نادى روما الإيطالى عام 2004 ومنه إلى توتنهام الإنجليزى عام 2006.

آخر نادٍ التحق به ميدو هو بارنسلى الإنجليزى منذ منتصف 2012، والتحق بصفوف الفراعنة منذ 2001.

وأعلن ميدو اعتزاله اللعب نهائيًا فى 10 يونيو 2013 ثم تولى مهمة المدير الفنى لـ نادى الزمالك ابتداءً من 21 يناير 2014، وحتى 30 يوليو 2014 وفاز معه ببطولة كأس مصر.

ثم قاد الإسماعيلى المحطة التدريبية الثانية له، ثم تولى تدريب الفريق الأبيض للمرة الثانية وتولى تدريب وادى دجلة قبل أن يرحل وهى المحطة التدريبية الأخيرة له.