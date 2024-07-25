شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يوجه رسالة للجماهير قبل مباراة الأساطير بالعلمين" هتشوفوا ماتش حلو" والان مع تفاصيل الخبر

وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني السابق، رسالة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، لجماهير الكرة المصرية، وذلك قبل مباراة الأساطير التي تجمع قدامى نجوم الأهلي والزمالك بمهرجان العلمين.

وقال حازم إمام: مستنينكم النهاردة في العلمين وان شاء الله تشوفوا ماتش حلو، نتمنى يكون حلو، هنحاول نجتهد، طبعاً احنا مش زي زمان لكن لسه في لمسات كويسة.

يشهد لجديدة مباراة تاريخية تجمع بين نجوم الكرة المصرية في نسخته الثانية.

وتقام المباراة مساء اليوم الخميس الموافق 25 يوليو، تحت شعار "لا للتعصب"، وإدارة تحكيمية للكابتن سمير محمود عثمان. والفائز في هذه المواجهة المرتقبة سيحصد كأس العلمين.

يشهد منتخب أساطير القطبين مشاركة نخبة من النجوم أمثال حازم إمام، عماد متعب، أحمد حسام ميدو، وأحمد حسن.

فيما يضم منتخب أساطير الأندية المصرية أسماء لامعة مثل حسني عبد ربه، عبد الستار صبري، وعبد الظاهر السقا.