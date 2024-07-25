شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أساطير الأهلى والزمالك ومنتخب الأندية لبدء المباراة بمهرجان العلمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أصبح الملعب الخماسي المطل على البحر، جاهزا لاحتضان مباراة أساطير الأهلى والزمالك مع منتخب الأندية المصرية تحت شعار "لا للتعصب" ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بعد وصول نجوم المرة المصرية.

ويشرف على منتخب الأهلي والزمالك الكاتب الصحفي حسن المستكاوي، ويقود الفريق فنيا وليد صلاح الدين، وتشمل قائمة الفريق مجموعة من أساطير القطبين وهم : حازم إمام وأحمد حسن وأحمد حسام ميدو وهشام حنفي وعبد الحليم علي وتامر بجاتو وخالد الغندور وجمال حمزة وأمير عبد الحميد

بينما يشرف على منتخب الأندية المصري الكاتب الصحفي فتحي سند، ويقود الفريق فنيا سامي الشيشيني، وتشمل قائمة الفريق مجموعة من أساطير الأندية المصرية وهم : حسني عبد ربه وعبد الستار صبري وعبد الظاهر السقا وعمرو الدسوقي ويوسف حمدي وتامر صقر وحسام حسن وعمرو الحلواني ومحمد صبحي.

ويحكم مباراة أساطير كرة القدم المصرية الحكم الدولي السابق سمير عثمان.

ويتوج الفريق الفائز بالمباراة بكأس العلمين المقدم من اللجنة المنظمة للمهرجان المقام في مدينة العلمين الجديدة في الفترة من 11 يوليو إلى 31 أغسطس.



أساطير الأهلى والزمالك



صوره جماعية للأساطير قبل المباراة



فريق الأساطير



أحمد حسام ميدو



حسنى عبدربة



حسنى عبدربه و أمير عبد الحميد



محمد صبحى