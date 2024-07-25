شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأندية يتقدم على أساطير الأهلى والزمالك بهدفين في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

افتتح عبد الستار صبري أهداف منتخب الأندية بهدف رائع بكعب القدم في شباك أمير عبد الحميد، وأضاف حسام حسن نجم المصري السابق الهدف الثاني بعد مرواغته لأحمد حسن ووضعها في شباك أمير عبد الحميد في آخر ثواني الشوط الأول، ليطلق سمير عثمان صافرته منهيا الشوط الأول.

وحاول أحمد حسن تعديل النتيجة لـ أساطير الأهلي والزمالك ولكن تألق محمد صبحي حارس الإسماعيلي السابق منعه من التهديف.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن و عماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.



أحمد حسام ميدو والشيشينى



أساطير الأهلى والزمالك



الاستعداد للمباراة



التقاط الصور مع الثعلب حازم إمام



الحارس محمد صبحى



جانب من التجهيز للمباراة



جمال حمزة



حسام حسن لاعب بتروجيت السابق



حسنى عبدربة



حسنى عبدربه و أمير عبد الحميد



خالد الغندور



صوره جماعية للأساطير قبل المباراة



فريق الأساطير



كأس المتحدة (1)



كأس المتحدة (2)



محمد صبحى حار المرمى السابق



محمد صبحى



ميدو وسامى الشيشينى وهشام حنفى