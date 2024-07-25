طاقم تحكيم فرنسى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى غدا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم فرنسى لادارة مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى غدا ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE".

وجاء طاقم التحكيم الاهلى والمصرى كالتالى :

كان الفريق قد حقق فوزًا مهمًّا في المباراة السابقة على حساب بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق وسام أبو علي.