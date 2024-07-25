شكرا لقرائتكم خبر عن ندى حافظ تواجه الأمريكية إليزابيث فى دور الـ 32 بسلاح السابر بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعه أولمبياد باريس 2024، عن مواجهة البطلة المصرية ندى حافظ، مع الأمريكية إليزابيث فى دور ال32 لأولمبياد باريس 2024 فى منافسات سلاح السابر، يوم 29 يوليو الجاري.

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ 21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعباً اساسيا و 5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد

وجاءت قائمة الألعاب الرياضية التي تشارك فيها مصر كالتالي: ألعاب القوى، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة وكرة الطائرة شاطئية، ألعاب الماء (السباحة، والغطس والسباحة التوقيعية)، شراع، تجديف، ملاكمة، تايكوندو، جودو، مصارعة، رفع الأثقال، تنس، تنس طاولة، الخماسي الحديث، السلاح، الجمباز، الرماية، القوس والسهم، الدراجات، الفروسية، الكانوي والكياك.

ووصلت البعثة الرسمية لمصر صباح اليوم الخميس إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.