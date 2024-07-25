شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024 ..عبد الرحمن عبد الغنى يواجه بطل فرنسا فى دور الـ64 للجودو والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة أولمبياد باريس 2024 للجودو، عن مواجهة بطلنا عبد الرحمن عبد الغنى فى دور الـ64 ضد لاعب فرنسا ألفا عمرو ديالو.

تشارك مصر في عدد 22 رياضة أولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.