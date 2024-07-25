شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كأس المتحدة للفائز بين أساطير الأهلى والزمالك ومنتخب الأندية والان مع تفاصيل الخبر

يتنافس أساطير الأهلى والزمالك مع منتخب الأندية المصرية على كأس المتحدة، فى مباراة تخت شعار "لا للتعصب، ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يضم منتخب أساطير الأهلى والزمالك العديد من النجوم الكبار مثل: حازم إمام، وأحمد حسن وعماد متعب، أحمد حسام ميدو، عبد الحليم علي، محمد صبري، أمير عبد الحميد، تامر بجاتو، جمال حمزة، هشام حنفي، خالد الغندور، حسنى عبد ربه، عبد الستار صبري، عبد الظاهر السقا، عمرو الدسوقي، يوسف حمدي، محمد صبحي، محمد صلاح أبو جريشة، تامر صقر، حسام حسن، عمرو الحلوانى.

تُعد هذه المباراة فرصة رائعة لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون معًا فى أجواء رياضية مميزة.



كأس المتحدة



كأس المتحدة (1)