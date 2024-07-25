شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرعة التجديف فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

حددت قرعة التجديف لأولمبياد باريس 2024 منافسات بطلنا الأولمبي عبد الخالق البنا والثنائي محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو.

في سباق القارب الفردي، سيواجه عبد الخالق البنا منافسين من اليونان ونيوزيلندا وأنجولا والهند وكازاخستان. سيتنافس البنا في خط السباق رقم 2 يوم السبت 27 يوليو الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أما في سباق القارب الزوجي خفيف الوزن، فسيشارك محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو في منافسة ضد فرق من اليونان والنرويج وإيرلندا وأوكرانيا. سيتنافس الثنائي في خط السباق رقم 1 يوم الأحد 28 يوليو الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة. .سيكون هذا الحدث فرصة ذهبية لأبطالنا الأولمبيين لتحقيق إنجازات جديدة للرياضة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.