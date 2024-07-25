شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعالج المشاكل الدفاعية في المقاولون قبل مواجهة الزمالك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، على وضع حلول عاجلة للأزمة الدفاعية بالفريق، قبل اللقاء المرتقب أمام الزمالك، والذي يجمع الفريقين الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري والتي تقام باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ويعتبر المقاولون العرب ثاني أضعف خط دفاع في مسابقة الدوري بعد فريق بلدية المحلة، حيث اهتزت شباك المقاولون العرب بـ 49 هدفاً حتى الآن، كان آخرها هدف جوزيف أوشايا لاعب المقاولون في مرماه بالخطأ خلال مباراة المصري الماضية.

وينتظر فريق المقاولون العرب تحديا صعبا فى المباريات المتبقية لذئاب الجبل في مسابقة الدوري خلال الموسم الجاري، والتي من شأنها حسم مصير المقاولون من البقاء في دوري الأضواء والشهرة أو الهبوط إلى مسابقة المحترفين.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ17 وقبل الأخير فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 21 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 29 مباراة، حيث فاز المقاولون في 4 مباريات فقط وتعادل في 9 مواجهات وخسر 16 لقاء، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 49 هدفاً آخر.

وتعادل المقاولون العرب مع المصري في الجولة 31 بهدف لكل فريق، ويحتاج المقاولون العرب لحصد 15 نقطة على الأقل ترفع رصيده إلى 36 نقطة، وهي نقطة البقاء في مسابقة الدوري، للهروب من دوامة الهبوط، وذلك خلال 5 مباريات متبقية.