شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس.. أبطال تنس الطاولة يلتقطون الصور مع الحلقات الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

حرص أبطال منتخب تنس الطاولة على التقاط الصور التذكارية مع الحلقات الأولمبية، بباريس، حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية والتى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل

ويشارك منتخب الطاولة فى البطولة بقائمة تضم 4 لاعبين وهم محمد البيلى، يوسف عبد العزيز، عمر عصر، خالد عصر وعلى مستوى السيدات تشارك الرباعى يسرا حلمى، دينا مشرف، هنا جودة، ومريم الهضيبى

وقد أسفرت قرعة لاعبو المنتخب المصري لتنس الطاولة على الآتي:

يلتقي المنتخب المصري للرجال المصنف الـ 13 عالميًا مع نظيره منتخب تايوان المصنف السادس عالميًا في منافسات الفرق وذلك في دور ثمن النهائي من البطولة.

بينما يواجه منتخب مصر للسيدات المصنف التاسع عالميًا مع نظيره منتخب الصين المصنف الأول عالميًا في منافسات الفرق وذلك في دور ثمن النهائي.

وفي فردي الرجال، يواجه عمر عصر المصنف الـ 22 عالميًا نظيره الملغاشي فابيو راكوتا المصنف الـ 154 عالميًا في دور الـ 64.

بينما يواجه محمد البيلي المصنف الـ 62 عالميًا مع نظيره البولندي ميلوز ريدزمنيسكي المصنف الـ 74 عالميًا في دور الـ 64.

وفي فردي السيدات، تلتقي دينا مشرف المصنفة الـ 28 عالميًا مع الإسبانية ماريا تشاو المصنفة الـ 68 عالميًا، في دور الـ 64.

بينما تواجه هنا جودة المصنفة الـ 32 عالميًا نظيرتها الهولندية بيرت إيرلاند المصنفة الـ 74 عالميًا، في دور الـ 64.

وفي منافسات الزوجي المختلط، يلتقي الثنائي عمر عصر ودينا مشرف مع زوجي الصين المصنف الأول عالميًا في ثمن نهائي البطولة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.