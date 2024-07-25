مارسيليا يوافق على انتقال السنغالي سار الى كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة ليكيب الفرنسية ان نادي اوليمبيك مارسيليا وافق على العرض الذي تقدم به نادي كريستال بالاس الانجليزي للحصول على الجناح السنغالي الدولي اسماعيل سار خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية .

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية ان الاتفاق قد تم بين اوليمبيك مارسيليا و كريستال بالاس حيث سيحصل اوليمبيك مارسيليا على 16.3 مليون دولار بينما لم يتم الافصاح على ما سيحصل عليه الجناح السنغالي الدولي خلال فترة التعاقد التي ستمتد لاربعة مواسم وهناك بند يسمح بمدها لخمس مواسم .

واكدت ليكيب ان أسماعيل سار سيسافر الى مدينة لندن خلال الساعات القادمة لتوقيع التعاقد الرسمي مع كريستال بالاس و اجراء الكشف الطبي قبل تقديمه الى رسميا كلاعب في النادي اللندني .

يذكر ان كريستال بالاس سبق له محاولة التعاقد مع اسماعيل سار خلال فترة تواجده مع نادي واتفورد الانجليزي الا ان المفاوضات باءت بالفشل .

وكان اسماعيل سار قد بدأ مشواره الكروي في اكاديمية جينيرشين فوت السنغالية بالعاصمة داكار قبل انتقاله الى نادي ميتز الفرنسي قبل ان ينتقل الى نادي رين الفرنسي ومنه الى واتفورد الانجليزي قبل ان ينتقل الى أوليمبيك مارسيليا الفرنسي في صيف 2023 .