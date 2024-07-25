أولمبياد باريس 2024.. مواجهات قوية لمنتخب السلاح في الأدوار الأولى

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم الخميس؛ قرعة منافسات السلاح في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

حيث جاءت قرعة منافسات فردي سلاح السيف رجال الذي يمثله كل من: “زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر“ كالتالي:

يلتقي زياد السيسي مع نظيره الفائز من بطل كندا أو الأرجنتين وذلك في دور الـ 32 من الأولمبياد، بعد غدٍ السبت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا.

بينما يواجه محمد عامر نظيره اللاعب أدهم معتز، في دور الـ 32 وذلك بعد غدٍ السبت في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا.

بينما جاءت قرعة منافسات فردي سلاح السيف سيدات والذي يشارك به اللاعبة ندى حافظ كالآتي:

تلتقي ندى حافظ مع نظيرتها بطلة أمريكا، وذلك يوم الإثنين الموافق 29 يوليو المقبل في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وجاءت قرعة منافسات فردي سلاح سيف المبارزة رجال والذي يشارك به كلًا من: “محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن" كالتالي:

يلتقي محمود محسن مع نظيره بطل التشيك وذلك يوم الأحد الموافق 28 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

بينما يواجه محمد ياسين نظيره بطل اليابان، وذلك أيضا يوم الأحد الموافق 28 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

ويلتقي محمد السيد مع نظيره بطل كولومبيا وذلك يوم الأحد الموافق 28 يوليو المقبل في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

وجاءت قرعة منافسات فردي سيف المبارزة سيدات والذي يمثله كل من: “ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف“ كالتالي:

تلتقي آية شريف مع نظيرتها بطلة السنغال وذلك في دور الـ 64 يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

بينما تواجه ناردين إيهاب مواطنتها شيرويت جابر في دور الـ 64 يوم السبت في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

وقد جاءت قرعة سلاح الشيش رجال والذي يمثله كلًا من: “محمد حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبد الرحمن طلبة“ كالتالي:

يلتقي علاء أبو القاسم مع نظيره بطل اليابان في دور الـ 32 وذلك يوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

بينما يواجه عبد الرحمن طلبة نظيره بطل المجر يوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

ويلتقي محمد حمزة مع نظيره الفائز من بطل الجزائر أو بولندا يوم الإثنين في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً.

بينما أسفرت قرعة سلاح الشيش سيدات فردي والذي يمثله كل من: “يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك حمزة “ كالآتي:

تلتقي البطلة الواعدة سارة عمرو مع بطلة إيطاليا في دور الـ 32 وذلك يوم الأحد المقبل في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

بينما تواجه يارا الشرقاوي بطلة الصين يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

وتلتقي ملك حمزة مع بطلة ألمانيا يوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ويستمر إلى 4 ساعات، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة في بيان رسمي خلال الأيام الماضية.

وقد وصل الخليج 365 الرسمي بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومعظم الاتحادات الرياضية.

ويشارك 81 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في طابور حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعب ولاعبة أساسيين و 16 لاعبا احتياطيا بإجمالي 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ مشاركات العرب وإفريقيا.