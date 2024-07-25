هاني رمزي يرد على تصريحات شكري بشأن منتخب 2009

ياسر رشاد - القاهرة - رفض هاني رمزي مدير إدارة السكاوتنج بالنادي الأهلي، الرد على تصريحات أحمد شكري الذي أوضح أن رمزي كان سببا في فشل جيل منتخب2009.

وقال رمزي خلال تصريحات إعلامية : "في حاجات ميتردش عليها وعيب انها يترد عليها"

وأضاف: "أنا عشت برا كتير في ألمانيا وسويسرا أنا بعمل باحترافية لكن في مصر الأمور صعبة جدا"

وعن ما تردد حول وجود تضارب بين لجنة التخطيط بالأهلي وإدارة السكاوتنج قال: "لا يوجد تضارب وهذا الأمر غير صحيح في الأهلي الكل يعمل من أجل النجاح وهناك اختصاصات في العمل والتنسيق فيما بيننا يتم بشكل مثالي"