اخبار الرياضه

هاني رمزي يرد على تصريحات شكري بشأن منتخب 2009

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - رفض هاني رمزي مدير إدارة السكاوتنج بالنادي الأهلي، الرد على تصريحات أحمد شكري الذي أوضح أن رمزي كان سببا في فشل جيل منتخب2009.

وقال رمزي خلال تصريحات إعلامية : "في حاجات ميتردش عليها وعيب انها يترد عليها"

وأضاف: "أنا عشت برا كتير في ألمانيا وسويسرا أنا بعمل باحترافية لكن في مصر الأمور صعبة جدا"

وعن ما تردد حول وجود تضارب بين لجنة التخطيط بالأهلي وإدارة السكاوتنج قال: "لا يوجد تضارب وهذا الأمر غير صحيح في الأهلي الكل يعمل من أجل النجاح وهناك اختصاصات في العمل والتنسيق فيما بيننا يتم بشكل مثالي"

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا