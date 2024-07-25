موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام بيراميدز، مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "النيل".

ويدخل الزمالك مباراته أمام بيراميدز بدون أي دوافع بعد ابتعاده عن المنافسة عن لقب الدوري، في حين يحاول بيراميدز الإبقاء على آماله بتعثر الأهلي في الأسابيع المقبلة.

ويحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 48 نقطة من 27 مباراة، فاز في 14 لقاء، وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات، بينما يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، ولديه في رصيده 68 نقطة من 29 مباراة، فاز في 21 مواجهة، وتعادل في 5 لقاءات، وتلقى 3 هزائم.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "النيل".

وكانت نتيجة مباراة الدور الأول بين الزمالك وبيراميدز قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.