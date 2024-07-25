الفحيحيل الكويتي يحسم نتيجة الشوط الأول بالتقدم على الاتحاد السكندري بهدف نظيف

ياسر رشاد - القاهرة -

انتهى منذ قليل الشوط الأول بين فريقي الاتحاد السكندري ونظيره الفحيحيل الكويتي بتقدم الأخير بهدف نظيف في الدقيقة 32 احرزه اللاعب " وليم امباروس"

وبدأ الاتحاد بتشكيل مكون من :

حارس مرمى:

عمرو خليل

خط الدفاع:

بسيونى و حسين محمد و عمرو جمال و فهد

خط الوسط:

سطوحى ومازن اشرف وعمرو مطاوع و عبد الغنى

خط الهجوم:

عمرو فتحى و مازن اشرف

وأجرى "أحمد ساري" المدير الفني لفريق الإتحاد تغيير وحيد خلال أحداث الشوط الأول بنزول محمد مرسي بدلا من عبدالغني ..

واتسم الشوط الأول بالندية والقوة والالتحامات القوية وظهر من الاتحاد بشكل مبشر عمرو مطاوع ومازن أشرف وعموري الذي لاحت له عدة فرص للتسجيل واهدر هدفين محققين

ومن المتوقع أن يُجري "ساري" عدد من التغييرات خلال أحداث الشوط الثاني الذي سيبدأ بعد قليل