وديا... الاتحاد السكندري يفوز على الفحيحيل الكويتي بهدفين مقابل هدف

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي الاتحاد السكندري ونظيره الفحيحيل الكويتي والتي أقيمت بملعب الاتحاد بسموحه بفوز الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف

انتهى الشوط الأول بتقدم الفحيحيل الكويتي بهدف نظيف احرزه اللاعب "وليد امباروس" في الدقيقة 32

وكان قوام فريق الاتحاد خلال هذا الشوط مكون من الناشئين

على النحو التالي:

حارس المرمى:

عمرو خليل

خط الدفاع:

بسيونى وحسين وعمر جمال وفهد

خط الوسط:

عمرو مطاوع وفارس ومازن

خط الهجوم:

عبد الغنى وعمروى وسطوحى

و ظهر لاعبو الاتحاد بشكل طيب برغم تأخرهم بهدف وأضاع "عموري" هدفين محققين

وبدأ "ساري" الشوط الثاني بتشكيل مكون من:

حارس المرمى:

عمر صلاح

خط الدفاع:

غنيم و ابو سليمه وزغلول و الحبيب حسن

خط الوسط:

ناصر ناصر و وبلال السيد و هاني الطامى وعمرو صالح

خط الهجوم:

ترواى و فان ديرك

واحرز "بلال السيد" هدف الاتحاد الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 55 وقبل النهاية بدقائق يضيف "بلال السيد" الهدفةالثاني له ولفريقه من مجهود فردي وتسديدة قوية تسكن شباك الفحيحيل الكويتي.

لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثنائية مقابل هدف..