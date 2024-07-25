أولمبياد باريس 2024.. موعد منافسات التجديف بمشاركة مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة منافسا التجديف بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي أجريت اليوم الخميس عن تحديد منافسات بطلنا الأولمبي عبد الخالق البنا والثنائي محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو.

وأسفرت القرعة عن تواجد عبد الخالق البنا مع منافسين من اليونان ونيوزيلندا وأنجولا والهند وكازاخستان، حيث يتواجد البنا في خط السباق رقم 2 وذلك يوم السبت 27 يوليو الساعة 10 صباحًا بتوقيت القاهرة.

أما في سباق القارب الزوجي خفيف الوزن، فسيشارك محمد علاء قوطة وأحمد خالد تيتو في منافسة ضد فرق من اليونان والنرويج وإيرلندا وأوكرانيا. سيتنافس الثنائي في خط السباق رقم 1 يوم الأحد 28 يوليو الساعة 1:20 ظهرًا بتوقيت القاهرة.

علمًا بأن بعثة التجديف المصرية يرأسها الدكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ويرافقه محمد طه المدير الفني و محمد جمعة مدرب المنتخب الوطني للتجديف.

ويقام حفل افتتاح أولمبياد باريس غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر ويستمر إلى 4 ساعات، وفقا لما أعلنته اللجنة المنظمة في بيان رسمي خلال الأيام الماضية.

وقد وصل الخليج 365 الرسمي بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومعظم الاتحادات الرياضية.

ويشارك 81 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في طابور حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و 16 لاعبا احتياطيا بإجمالي 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ مشاركات العرب وإفريقيا.