مدرب الاهلي السعودي يحسم مصير فيرمينو

حسم ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي السعودي مصير البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الراقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فيرمينو قد انضم إلى صفوف اهلي جدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة «اليوم» السعودية، أن يايسله قرر استمرار البرازيلي روبرتو فيرمينو ضمن صفوف الراقي في الموسم القادم عقب ظهوره بمستوى جيد خلال المباريات الودية التي أقيمت استعدادًا للموسم المقبل.

وكانت عدة تقارير صحفية أشارت إلى رحيل الدولي البرازيلي بالرحيل عن الاهلي السعودي، بعد اهتمام الفريق بالتعاقد مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي.

وفي الوقت ذاته فقد تلقى المهاجم البرازيلي 3 عروض رسمية منها عرضان تركيان، وعرض من أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين.

وقاد فيرمينو فريق اهلي جدة السعودي للفوز في المباراتين الوديتين، في معسكر النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل المهاجم البرازيلي خدف الفوز لصالح الراقي ضد نظيره أويبيشت المجري لتنتهي بهدف نظيف.

كما قاد النجم البرازيلي الاهلي للفوز على على بلاو فايس لينز النمساوي بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء.