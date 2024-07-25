مفاجآت في قائمة الاهلي لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي على قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

وتمكن النادي الاهلي من الفوز على نظيره بيراميدز اليوم الإثنين بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز.

وافتتح التسجيل للنادي الاهلي عن طريق الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 29 من تمريرة إمام عاشور.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي، نظيره المصري البورسعيدي، المباراة المقبلة بالدوري.

وتقام مباراة الأهلي والمصري، يوم الجمعة القادم الموافق 26 يوليو 2024، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ويدير الفرنسي بينوا باستين، مباراة الاهلي ضد المصري البورسعيدي ويعاونه هشام زكراني وأوريليان بيرثوميو وحكم رابع توماس ليونارد وعلى تقنية الفيدو باستيان ديشبي ورومان ليسروج

قائمة الاهلي لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمى : محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمود الزنفلي

الدفاع : محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – محمد عبد المنعم – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد

الوسط : أكرم توفيق – مروان عطية – أليو ديانج – كريم نيدفيد – إمام عاشور – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – بيرسي تاو – رضا سليم

الهجوم : محمود كهربا – وسام أبو علي.