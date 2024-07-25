شاهد بالفيديو.. هدف تريزيجيه في شباك روجومبروك بالدوري الأوروبي

تمكن الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، المحترف ضمن صفوف فريق طرابزون سبور التركي، من تسجيل هدفا في شباك روجومبروك ببطولة الدوري الأوروبي.

وشارك تريزيجيه في فوز فريقه طرابزون سبورت التركي على نظيره روجومبروك بهدفين نظيفين، ضمن ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2024-2025.

وسجل جناح منتخب مصر هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 39 من عمر تلك المواجهة.

وجاء هدف تريزيجيه خلال المباراة بعدما أرسلت له عرضية من الجانب الأيمن، لتصل له داخل منطقة الجزاء ويسددها مباشرة على يمين حارس مرمى فريق روجومبروك بطريقة رائعة.

وأحرز تريزيجيه أول أهدافه في موسم 2024 – 2025، مع فريق طرابرزون سبور، في أولى المباريات الرسمية للفريق.

وستقام مباراة الإياب بين فريق طرابزون سبور ضد نظيره روجومبروك يوم الخميس المقبل، على ملعب الفريق التركي.