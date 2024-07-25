تحرك جديد من الاهلي لحسم صفقة الموسم

كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في حسم مفاوضات الاهلي مع اللاعب التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري.

وواصلت التقارير أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي هو من يصر على ضم اللاعب بسبب إعجابه الشديد بإمكانياته الفنية والبدنية التي ستساهم في دعم الفريق بشكل كبير.

وأردف التقرير أن الاهلي بالفعل قدم عرضًا ماليًا جديدًا لنادي فرينكفاروزي ووصلت قيمة العرض إلى 2.5 مليون دولار أمريكي، من أجل إقناع النادي بالموافقة على ترك اللاعب.

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حيث كان قد قدم الاهلي عرضًا أوليًا بقيمة 2 مليون دولار إلا أن النادي المجري رفض وطلب قيمة أعلى.

ويمتد قيمة العقد الذي قدمه الاهلي لمدة أربع سنوات.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدًا الجمعة ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة للدوري المصري الممتاز وتقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.