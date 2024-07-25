محمد صلاح يتلقى عرضا من الدوري الويلزي

في محاولة مثيرة للاهتمام، وجه الممثل الكندي ورجل الأعمال رايان رينولدز، المالك المشارك لنادي ريكسهام الويلزي، دعوة علنية إلى النجم المصري محمد صلاح للانضمام إلى فريقه.

جاءت هذه الدعوة في ظل عدم تجديد صلاح لعقده مع ليفربول والذي ينتهي في يونيو 2025، مما زاد التكهنات حول مستقبله الكروي، خاصة مع تزايد الشائعات حول اهتمام أندية سعودية بالتعاقد معه.

يتواجد فريق ليفربول حاليًا في الولايات المتحدة ضمن جولته التحضيرية للموسم الجديد، حيث يتشارك مع أندية مانشستر يونايتد وآرسنال وريال بيتيس وريكسهام في نفس البطولة.

نشر موقع “ميرور” البريطاني تصريحات لكل من ريان رينولدز والممثل الأسترالي هيو جاكمان، اللذين أبديا إعجابهما الكبير بمحمد صلاح ودعوه للانضمام إلى ريكسهام.

وقال جاكمان: “محمد صلاح، حتى أن يكون في نفس الجملة معك، إنه أمر رائع بشكل لا يصدق”.

ثم وجه حديثه مباشرة لصلاح قائلاً: “وذهبت لرؤيتك بالمناسبة عندما كنا نصور، ونلعب ضد كريستال بالاس، أعتقد أنك رائع ، ومن فضلك، من فضلك، من فضلك قم بالرد على رسائلي المباشرة”.

من جانبه، استغل رينولدز هذه الفرصة، وأضاف: “صلاح سوف يتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز (يقصد نادي ريكسهام) فكر في الأمر”.

نادي ريكسهام، الذي عاد إلى الأضواء بعد استحواذ رينولدز وزميله روب ماكنهي على ملكيته، يطمح للصعود إلى الدرجات الأعلى.