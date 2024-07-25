"بمشاركة مروان عطية".. الأهلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، اليوم على ملعب "مختار التتش"، استعداداته لمباراة المصري البورسعيدي بالدوري المصري.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية للاعبين ناقش، للوقوف على بعض الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية ضمن البرنامج التدريبي، قبل الانتقال إلى التدريبات التخصصية بمشاركة جميع اللاعبين.

وشهدت التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، مشاركة اللاعب مروان عطية بعد إقامة حفل زفافه أمس الأربعاء.

واكتفى أحمد ‏عبد القادر لاعب الفريق بمواصلة برنامج التأهيل الذي يخضع له.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء غد الجمعة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الثامنة عشر بالدوري المصري الممتاز.