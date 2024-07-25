Couples الدوري المصري.. قصة ميدو وزوجته.. "حب 12 يوم" ودعم في أزمة الخمور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نهى خورشيد

"اتجوزونا واحنا عندنا 18 سنه، بس قصتنا مش رومانسية لان ميدو كان في هولندا وأنا كنت في مصر، وهو طلب اننا نتجوز بدل ما يدفع فواتير التليفون علشان كنا بنتكلم كتير سوا" هكذا وصفت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق قصة زواجهما من البداية والتي استغرقت 12 يوماً فقط.

وأضافت:"قالي على فكرة أنا هتجوزك، وهتشوفي وفعلا نزل مصر وراح بابا وقالي إنتو مجانين لسه صغيرين جداً وإزاي هتعيشي لوحدك في بلد غريبة، بس أنا كنت مبسوطة".

فيما علق ميدو على قصة حبهم : أنا كنت متأكد ان هي اللي عايز أكمل حياتي معاهم فكان بنسبالي كل دقيقة وكل يوم بيضيع وهي مش مراتي أهدر للوقت مش أكثر".

وتقدم ميدو للزواج من يسرا يوم 17 يونيو، وأقيم حفل زفافهم يوم 29 من الشهر ذاته بعد رغبته في انهاء كافة اجراءات زواجهم والعودة سريعاً لهولندا من أجل استكمال رحلته الاحترافية،وأنجب الثنائي ثلاثة أولاد وهم علي، هاشم، حسين.

ويحرص دائما نجم الزمالك السابق على الحديث عن علاقته بزوجته ولا يترك مناسبة إلا وتحدث عن دعمها المستمر له طوال مسيرته الكروية حتى بعد دخوله المجال الإعلامي.

ولم يخبر ميدو زوجته بقرار اعتزاله كرة القدم في 2013 حيث قالت في تصريحات سابقة:"علمت قراره من السوشيال ميديا، وهذا أكثر أمر أحزنني منه".

وأكد ميدو على دور زوجته في تعافيه من شرب الخمور حيث اعترف في "بودكاست زائد":" قررت ابطل من سبع شهور، وطلبت من زوجتي الذهاب للحرم يوم الوقفة، وقعدنا خمس أيام هناك علشان تبعدني عن أجواء الساحل والخمور".