“ظهور بنزيما وثقافة معمارية".. اتحاد جدة يكشف عن قيمصه الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشفت إدارة نادي اتحاد جدة عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي والذي سيشارك به العميد ابتداءاً من الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر منصة "إكس" مقطع فيديو قدمه النجم الفرنسي كريم بنزيما واللاعب البرازيلي فابينيو معلقاً:" مستوحى من ثقافة جدة المعمارية العريقة، مع أحدث التقنيات لضمان الأداء الأعلى داخل وخارج الملعب، اكتشف مجموعتنا الجديدة للتمارين الرياضية 2024 /2025".

ويذكر أن الفريق الكروي بنادي اتحاد جدة أنهى منافسات الموسم المنقضي من مسابقة دوري روشن السعودي وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب البطولة برصيد 54، جمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 6 وتلقى الفريق 12 هزيمة.