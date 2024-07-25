"6 دوريات أوروبية ومحطة محلية وحيدة".. ماذا قدم ميدو طوال مسيرته؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثارت تصريحات أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل في الوسط الرياضي، خاصة بعد إعلان رغبته في العودة للملاعب مرة أخرى في الموسم المقبل 2024-2025.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "سأنضم إلى أحد أندية الدوري المصري في الموسم المقبل، ولم أعلن اعتزالي كرة القدم وإنما حصلت على راحة 10 سنوات".

وأعلن أحمد حسام ميدو اعتزاله كرة القدم، في يونيو 2013، وكانت آخر محطة لميدو في كرة القدم، مع فريق بارنسلي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، والذي لم يشارك معه سوى في مباراة واحدة.

وبدأ ميدو مشواره في كرة القدم، مع نادي الزمالك في يوليو 1999، قبل أن ينتقل إلى جينت البلجيكي، في يوليو 2000 واستمر معه في موسم واحد فقط، لعب خلالهم 21 مباراة، سجل 11 هدفاً، لينتقل بعد ذلك إلى فريق أياكس الهولندي في يناير 2003، الذي استمر في صفوفه لمدة ثلاثة سنوات خاض خلالهم 40 مباراة، نجح في تسجيل 21 هدفاً.

وانضم ميدو إلى فريق سيلتا فيجو الإسباني، في يناير 2003 على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، خاض خلالهم 8 مباريات أحرز خلالهم 4 مباريات، قبل أن ينتقل إلى فريق مارسيليا الفرنسي في يوليو 2003، لعب خلاله 34 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

وبعد موسم مميز قضاه ميدو في فرنسا رفقة فريق مارسيليا، اتجه إلى إيطاليا من بوابة فيرق روما، الذي انضم إليه في يوليو 2004، وشارك مع فريق العاصمة الإيطالية في 14 مباراة، لم ينجح خلالهم في تسجيل أي أهداف واكتفى بصناعة ثلاثة أهداف فقط، لينتقل في يناير 2005 إلى توتنهام الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف نجح خلالهم في المشاركة في 36 مباراة أحرز خلالهم 18 هدفاً، ليقرر النادي الإنجليزي شراء اللاعب بشكل نهائي، ليستمر في صفوف الفريق حتى أغسطس 2007.

وفي أغسطس 2007 انتقل ميدو إلى فريق ميدلسبره الإنجليزي، الذي خاض معهم 32 مباراة في موسمين، تمكن خلالهم من إحراز 7 أهداف وتقديم تمريرتين حاسمتين، لينتقل في يناير 2009 إلى فريق ويجان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر خاض معهم 12 مباراة، أحرز خلالهم هدفين فقط.

وشهد عام 2009 عودة ميدو إلى نادي الزمالك مرة أخرى، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، خاض خلالهم 15 مباراة، لم يتمكن من إحراز سوى هدف واحد، لينتقل إلى فريق وست هام الإنجليزي في يناير 2010، خاض معهم 9 مباريات لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي أهداف.

وعاد ميدو مرة أخرى إلى فريق أياكس الهولندي في أغسطس 2010، واستمر معهم لمدة ستة أشهر، لينتقل بعد ذلك إلى الزمالك في يناير 2011، ومنه إلى فريق بارنسلي الإنجليزي، قبل أن يعلن إعتزاله كرة القدم في يونيو 2013.

وبشكل عام خاض ميدو طوال مسيرته الكروية رفقة الأندية التي لعب لها، 277 مباراة سجل 84 هدفاً، وقدم 38 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، خاض ميدو 50 مباراة رفقة المنتخب المصرين تمكن خلالهم من تسجيل 19 هدفاً.

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