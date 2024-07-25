الكشف عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز غداً في بطولة الدوري المصري.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 18 ببطولة الدوري.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية مهمة إدارة المباراة إلى محمد عادل، ويعاونه سامي هلهل مساعد أول وشريف عبدالله مساعد ثاني، وحكماً رابعاً محمود الدسوقي، وعلى الفار محمود بسيوني وسمير جمال.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة جمعهم من 27 مباراة، فيما يأتي فريق بيراميدز في صدارة ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة جمعهم من 29 مباراة.