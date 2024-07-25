بخصوص ميدو.. تضارب في التصريحات بين مدير نادي القناة ومدير التعاقدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثار النجم المصري أحمد حسام ميدو الجدل في الوسط الرياضي المصري، بعدما أعلن عودته للملاعب مرة أخرى بداية من الموسم المقبل.

وكشف ميدو في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أمس الأربعاء، عن رغبته في العودة إلى الملاعب مرة أخرى، مشيراً إلى انضمامه إلى أحد أندية الدوري المصري في الموسم المقبل.

وشهدت الساعات الماضية تضارب كبير في التصريحات، بين الثنائي محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة، وبين مدير النادي مرسي السيد، بشأن بدء التفاوض مع أحمد حسام ميدو للإنضمام إلى الفريق في بداية الموسم المقبل.

وكان محمد خطاب مدير التعاقدات في نادي القناة، قال في تصريحات خاصة لمصراوي: "أرحب بانضمام أحمد حسام ميدو إلى الفريق، وأرغب في عقد جلسة معه خلال الفترة المقبلة، للتفاوض معه والحديث عن الأهداف، التي يرغب في تحقيقها حال التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأضاف: "ميدو مهاجم يملك قدرات فنية كبيرة، وأي فريق يرغب في التعاقد معه".

وعلى الجانب الأخر، أكد مدير نادي القناة مرسي السيد، في تصريحات خاصة عبر الخليج 365 "أن مفاوضات الفريق لضم ميدو، هو أمر غير صحيح".

والجدير بالذكر أن ميدو أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي في يونيو 2013، وكانت آخر محطاته في كرة القدم، مع فريق بارنسلي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.