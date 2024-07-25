شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري، بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل قبل مباراة بيراميدز الماضية.

وأثبتت الفحوصات التي خضع لها اللاعب حاجته للعلاج من أسبوع إلى أسبوعين قبل العودة للمشاركة في المباريات من جديد، وعقب إنهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له.

وتلقى مسئولو الأهلي موافقة من نظرائهم في الخلود السعودي بالموافقة على طلبهم بتأجيل إنضمام المالي آليو ديانج لما بعد مباراة المصري غداً في الدوري ، وأكد مسئولو االنادي السعودي على أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجاري للانضمام للنادي السعودي لبدء تجربة الإعارة التي تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.