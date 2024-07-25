شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 – 7 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 25 – 7 – 2024 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طاقم تحكيم فرنسى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى غدا.

طاقم تحكيم فرنسى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى بالدورى غدا

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم تحكيم فرنسى لادارة مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى غدا ضمن مؤجلات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NIlE".

تعرف على مدة غياب طاهر طاهر عن الأهلي

يغيب طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي عن مباراة فريقه أمام المصري غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري، بعد تعرضه للإصابة بالتواء في الكاحل قبل مباراة بيراميدز الماضية.

ميكالي: تعادلنا مع الدومينيكان لا يعنى خروجنا .. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل

قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم ان تعادلنا مع الدومينيكان في بداية المشوار الاوليمبي لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا.

بعثة مصر تصل إلى باريس استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.. صور

وصلت منذ قليل البعثة المصرية إلى باريس استعدادا إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

"هاتريك" حسام حسن يقود منتخب الأندية للفوز على أساطير الأهلى والزمالك 5-4

حقق منتخب الأندية المصرية الفوز على أساطير الأهلى والزمالك بخمسة اهداف مقابل أربعة، فى المباراة التي أقيمت بينهما على الملعب الخماسي المطل على البحر في مدينة العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

الأهلي يكثف مفاوضاته مع الإسماعيلي لشراء عمر الساعي

فتح مسئولو النادي الأهلي خط مفاوضات مكثفة مع نظرائهم في النادي الإسماعيلي، من أجل التعاقد مع عمر الساعي لاعب وسط الدراويش خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

عبد الرحيم دغموم يقترب من العودة لقائمة المصرى أمام الأهلى

اقترب الجزائري عبد الرحيم دغموم، صانع ألعاب النادي المصري، من تدعيم صفوف فريقه في اللقاء المرتقب أمام الأهلي بعد تعافيه من الكدمة التي حرمته من المشاركة في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب بالدوري.