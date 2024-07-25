شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس 2024 .. قرعة أبطال مصر فى الملاكمة والان مع تفاصيل الخبر

أجريت منذ قليل قرعة منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل، حيث تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلًا من: عمر العوضي، عبد الرحمن عرابي، ويمنى عياد.

وقد أسفرت القرعة على الآتى:-

تلتقى يمنى عياد لاعبة المنتخب المصري مع بطلة أوزبكستان في وزن 54 كجم في دور الـ 32 من أولمبياد باريس 2024.

كما يواجه عمر العوضي أيضا نظيره بطل أوزبكستان في وزن 71 كجم في دور الـ 16 من البطولة.

ويلتقي عبد الرحمن عرابي مع نظيره بطل أذربيجان في وزن 80 كجم في دور الـ 16.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من، سعيد حسن مديرًا فنيًا ويقوم بعمل الإداري، والخبير الكوبي راؤول ديسباجين إيزاك مدربًا.

وقد وصل الوفد الرسمي بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومعظم الاتحادات الرياضية.

ويشارك 81 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في طابور حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعة. ووصلت البعثة الرسمية لمصر صباح اليوم الخميس إلى باريس لخوض دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وضم الفوج الرسمى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء جبر رئيس بعثة مصر، ومن أعضاء مجلس الإدارة للجنة الأولمبية تيمور أبو الخير وشريف القماطي وحسين السمري المدير التنفيذي والدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة وياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة وطبيب البعثة أحمد مسعد والدكتور زكريا ضو المدير الفني لمنتخب الغطس.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.