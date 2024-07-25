شكرا لقرائتكم خبر عن عبد القادر يقترب من تدعيم الأهلي بعد مباراة المصري والان مع تفاصيل الخبر

اقترب أحمد عبد القادر لاعب الأهلي من تدعيم صفوف فريقه عقب نهاية مباراته أمام المصري غدا الجمعة والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب عبد القادر عن مباريات الأهلي الأخيرة بالدوري بسبب تعرضه للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وأجرى برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر.

وتلقى مسئولو الأهلي موافقة من نظرائهم في الخلود السعودي بالموافقة على طلبهم بتأجيل إنضمام المالي آليو ديانج لما بعد مباراة المصري غداً في الدوري ، وأكد مسئولو االنادي السعودي على أن اللاعب سيُغادر القاهرة يوم 27 يوليو الجاري للانضمام للنادي السعودي لبدء تجربة الإعارة التي تستمر موسماً مقابل 600 ألف دولار.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 66 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز في 21 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق الفوز في 15 لقاء وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 39 هدف وتلقت شباكه 36 هدف.