11 لاعبا.. غيابات بالجملة في صفوف الزمالك أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، من العديد من الغيابات المؤثرة في صفوفه قبل مواجهة نظيره بيراميدز غدًا الجمعة ضمن لقاء مؤجل من الجولة 18 من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

ويفقد الأبيض خدمات 11 لاعبًا خلال مواجهة بيراميدز في الدوري المصري غدًا الجمعة.

ويلعب الفريقان ضمن لقاء مؤجل من الجولة 18، من عمر الدوري المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتُنقل المواجهة عبر شاشة أون تايم سبورتس.

ويفقد الزمالك كلًا من:

أحمد سيد زيزو، حسام عبدالمجيد، زياد كمال ومحمد شحاتة رفقة بعثة المنتخب الأولمبي لكرة القدم

يوسف أوباما تعرض لإصابة بكدمة في القدم.

حمزة المثلوثي إيقاف بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

مهاب ياسر إيقاف بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

محمد عواد إيقاف بسبب الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.

محمود حمدي الونش يخضع للتأهيل بسبب الإصابة بالرباط. الصليبي

محمد عبدالشافي يخضع للتأهيل بسبب الإصابة بالرباط الصليبي.

أحمد حمدي يخضع للتأهيل بسبب الإصابة.