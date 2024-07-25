أولمبياد باريس 2024.. قرعة أبطال مصر في الملاكمة

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

حيث تضم قائمة لاعبي المنتخب المصري كلًا من: “عمر العوضي، عبد الرحمن عرابي، ويمنى عياد“.

وقد أسفرت القرعة على الآتي:-

تلتقى يمنى عياد لاعبة المنتخب المصري مع بطلة أوزبكستان في وزن 54 كجم في دور الـ 32 من أولمبياد باريس 2024.

كما يواجه عمر العوضي أيضا نظيره بطل أوزبكستان في وزن 71 كجم في دور الـ 16 من البطولة.

ويلتقي عبد الرحمن عرابي مع نظيره بطل أذربيجان في وزن 80 كجم في دور الـ 16.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب المصري كلًا من، سعيد حسن مديرًا فنيًا ويقوم بعمل الإداري، والخبير الكوبي راؤول ديسباجين ايزاك مدربًا.

وقد وصل الخليج 365 الرسمي بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، ومعظم الاتحادات الرياضية.

ويشارك 81 لاعب ولاعبة يمثلون مصر في طابور حفل الافتتاح الذي سيقام غدا الجمعة.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعب ولاعبة أساسيين و 16 لاعب احتياطي بإجمالي 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ مشاركات العرب وإفريقيا.