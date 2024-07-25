ناصرالشاذلي يستقبل ابطال الأوليمبي لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكابتن ناصر الشاذلي ، رئيس النادى الأوليمبي وبحضور وائل ايريرا ، عضو مجلس الإدارة، علي استقبال ابطال النادى الاوليمبي ومنتخب مصر لالعاب القوى بعد تحقيق نتائج متميزة خلال المشاركة في البطولة العربية لألعاب القوى

وجاءت نتائج ابطالنا خلال البطولة العربية كالتالي :

ملك ايمن السيد

- ذهبيه السباعي مركب ورقم عربي جديد

- ذهبيه التتابع

- فضيه 100 متر حواجز

محمد اسامه فتحي

ذهبيه رمي الرمح

ياسمين عماد

برونزية الوثب الثلاثي

بالاضافة الي نور محمد ابراهيم بطلة النادى الاوليمبى تحت 18سنة والمشاركة في البطولة العربية بالسعودية بمدينة الطائف فى مسابقة دفع الجلة وقذف القرص .

الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري

ك علي خليل مدرب عام ، ورئيس جهاز العاب القوي بالنادى الأوليمبي

ك ناديه خليل مدربه منتخب

ك شريف بسيم مدرب منتخب

ك مصطفى طاهر مدرب منتخب