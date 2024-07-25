تريزيجيه يقود طرابزون للفوزعلى روجومبروك في الدوري الأوروبي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق طرابزون سبور التركي فوزا صعبا على روجومبروك السلوفاكي بهدفين دون رد، على أرض الأخير في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ملعب "روزومبروك"، ضمن منافسات ذهاب الدور الثاني من تصفيات التأهل لمجموعات بطولة الدوري الأوروبي للموسم الجديد 2024-25.

وسجل النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، هدف طرابزون سبور، في الدقيقة 39 وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 80 من عمر المباراة، وأضاف سيهان كاناك، ثاني أهداف الفريق التركي في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة.

وبدأ طرابزون سبور المباراة بالتشكيل التالي: أوجوركان، أوزان، ميندي، دينسويل، إيرين، لوندسترام، أوموت، فيتشا، باردي، تريزيجيه، دراجو.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين الفريقين على ملعب طرابزون يوم الخميس المقبل، وأصبح الفريق التركي الأقرب للتأهل إلى الدور الثالث التمهيدي قبل مباراة العودة التي ستجمع النادي التركي ونظيره روزومبيروك السلوفاكي الخميس القادم.

وخاض تريزيجيه خلال الموسم الماضي 27 مباراة بمختلف المسابقات، سجل 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وكان نادي طرابزون سبور قد رفض مشاركة نجمه محمود حسن تريزيجيه، مع منتخب مصر الأولمبي، في منافسات أولمبياد باريس 2024، المقامة حاليًا.

وينتهي عقد تريزيجيه مع ناديه التركي فى صيف عام 2026، بعدما انضم لصفوف طرابزون سبور قادما من أستون فيلا بقيمة 4 ملايين يورو.