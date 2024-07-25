جودو الجياد يفوز بالمركز الاول ببطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فازأبطال فريق الجودو 20 سنة بنادى اصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة بالمراكز الاولى ببطولة الجمهورية 20 سنة بعد ماراثون الثانوية العامة حيث حصل اللاعبين على المراكز الاتية :-

* البطلة / هنا سعد _ المركز الثالث والميداليه البرونزية وزن ٥٢ كجم .

* البطلة / هنا ناصر - المركز الخامس وزن ٥٧ كجم

* البطل/ ادهم وليد . المركز الخامس وزن ٩٠ كجم

مليون مبروك انضمام اللاعبه هنا سعد للمنتخب القومى ..

وهارد لك للاعبين الذين لم يوفقوا .

وخالص التهنئة القلبية للجهاز الفنى والادارى

بقيادة

ك / عبدالرحمن أنس

ك/ إسراء التونى

ك/ محمود عبده

ك/ رحمة ابراهيم

ك/ مروان الشوبرى

ك/ تامر علاء