جودو الجياد يفوز بالمركز الاول ببطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فازأبطال فريق الجودو 20 سنة بنادى اصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة بالمراكز الاولى ببطولة الجمهورية 20 سنة بعد ماراثون الثانوية العامة حيث حصل اللاعبين على المراكز الاتية :-
* البطلة / هنا سعد _ المركز الثالث والميداليه البرونزية وزن ٥٢ كجم .
* البطلة / هنا ناصر - المركز الخامس وزن ٥٧ كجم
* البطل/ ادهم وليد . المركز الخامس وزن ٩٠ كجم
مليون مبروك انضمام اللاعبه هنا سعد للمنتخب القومى ..
وهارد لك للاعبين الذين لم يوفقوا .
وخالص التهنئة القلبية للجهاز الفنى والادارى
بقيادة
ك / عبدالرحمن أنس
ك/ إسراء التونى
ك/ محمود عبده
ك/ رحمة ابراهيم
ك/ مروان الشوبرى
ك/ تامر علاء