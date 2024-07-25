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جودو الجياد يفوز بالمركز الاول ببطولة الجمهورية

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ياسر رشاد - القاهرة - فازأبطال فريق الجودو 20 سنة  بنادى اصحاب الجياد برئاسة سيد سمرة  بالمراكز الاولى ببطولة الجمهورية 20 سنة بعد ماراثون الثانوية العامة حيث حصل اللاعبين على المراكز الاتية :-

* البطلة / هنا  سعد _ المركز الثالث والميداليه البرونزية وزن ٥٢ كجم .
* البطلة / هنا ناصر  - المركز الخامس وزن ٥٧ كجم
* البطل/ ادهم وليد . المركز الخامس وزن ٩٠ كجم

 مليون مبروك انضمام  اللاعبه هنا سعد للمنتخب القومى ..
وهارد لك للاعبين الذين لم يوفقوا .
وخالص التهنئة القلبية للجهاز الفنى والادارى
بقيادة 
ك / عبدالرحمن  أنس 
ك/ إسراء التونى 
ك/ محمود عبده
ك/ رحمة ابراهيم
ك/ مروان الشوبرى
ك/ تامر علاء

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MO Nasa

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