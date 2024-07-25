مدرب يوفنتوس يكشف حقيقة انتقال كييزا للدوري السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف تياجو موتا المدير الفني لفريق يوفنتوس عن مستقبل الجناح فيدريكو كييزا مع السيدة العجوز سواء رحيله أو بقاءه في الميركاتو الصيفي الحالي.

حيث ينتهي عقد كييزا مع يوفنتوس في 30 يونيو 2025.

وكانت قد أشارت بعض التقارير في الأونة الأخيرة إنه سيرحل بداية الموسم إلى ليفربول أو الدوري السعودي.

حيث كانت أكدت صحيفة ليفربول إيكو أن الريدز يريد التعاقد مع اللاعب حال رحيل لويس دياز عن صفوف الفريق.



وتحدث موتا عن مستقبل كييزا في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي يوفنتوس، وقال: “في الوقت الحالي، فيدريكو جزء من فريق يوفنتوس ولكن سنرى ماذا سيحدث في الأيام المقبلة”.

ووفقًا لـ فابرزيو رومانو متخصص سوق الانتقالات أكد أن يوفنتوس والمدير الفني قد اتفقا مع اللاعب على رحيل كييزا في الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يريد النادي الإيطالي الاستفادة المادية من بيع اللاعب قبل رحيله بالمجان.