محمد صلاح مطلوب في نادي ريكسهام

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تلقي محمد صلاح لعرضًا ويلزيًا للرحيل عن نادي ليفربول خلال الفترة المقبلة.

وحسب صحيفة “ميرور” البريطانية: “فإن رايان رينولدز مالك نادي ريكسهام عرض على محمد صلاح الانضمام لفريقه خلال الفترة القادمة.

ويتواجد محمد صلاح حاليًا في أمريكا مع معسكر ليفربول الإعدادي للموسم الجديد، والذي ينطلق خلال أسابيع قليلة.

وقال جاكمان في تصريحات نقلتها صحيفة “ميرور” الإنجليزية: “في البداية محمد صلاح، حتى أن يكون في نفس الجملة معك، إنه أمر رائع بشكل لا يصدق!”.

وأضاف موجهًا حديثه لمحمد صلاح: “ذهبت لرؤيتك بالمناسبة عندما كنا نصور، ونلعب ضد كريستال بالاس، أعتقد أنك رائع ، ومن فضلك، من فضلك، من فضلك قم بالرد على رسائلي المباشرة!”.



واختتم: “صلاح سوف يتم احتضانك بحرارة في مضمار السباق في شمال ويلز (يقصد نادي ريكسهام) فكر في الأمر”.

وارتبط اسم محمد صلاح بالرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي والانضمام إلى نادي اتحاد جدة السعودي، إلا أن مسئولي ليفربول رفضوا العرضو السعودية التي قدمت لصلاح الفترة الأخيرة.