شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن انتقاد لاعبة القوس والسهم: فخورون بكل اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أبدى دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدم رضاه عن الانتقادات التي تعرضت لها اللاعبة جنى علي لاعبة القوس والسهم بعد الحصول على المركز 63 من أصل 64، مؤكدا أنه فخور بكل اللاعبين المشاركين في أولمبياد باريس.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات صحفية خلال استقبال السفير المصري في فرنسا علاء يوسف للبعثة المصرية، إن اللاعبين نجحوا في التأهل إلى الأولمبياد، وذلك إنجاز في حد ذاته، مشيرا إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أكدت أن هناك بعض الألعاب ستنافس بقوة على ميداليات أولمبية مثل المصارعة ورفع الأثقال والخماسي الحديث والسلاح، ولكن هناك ألعاب أخرى تشارك من أجل المنافسة لزيادة الخبرات.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن اللاعبة جنى علي بطلة أفريقيا وهي لاعبة من أصل 3 لاعبين تمثل القارة الافريقية في الأولمبياد، وتعتبر هذه المشاركة الأولى لها في الأولمبياد بالإضافة إلى صغر سنها.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.