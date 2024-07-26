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نعمة السيد بطلة رفع الأثقال: سأبذل أقصي جهدي لتحقيق ميدالية لمصر

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القاهرة - سامية سيد - باريس : رامي ناجي

الخميس، 25 يوليو 2024 10:47 م

أعربت نعمة السيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال عن سعادتها بالمشاركة في أولمبياد باريس،مؤكدة إنها استعدت بشكل جيد لمنافسات رفع الأثقال في ميزانها.

وقالت بطلة رفع الأثقال لـ"الخليج 365" انها ستبذل أقصي جهدها لتحقيق ميدالية اولمبية رغم صعوبة المنافسات مع أبطال العالم .

تشارك مصر في عدد 22 اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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