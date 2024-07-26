شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة السيد بطلة رفع الأثقال: سأبذل أقصي جهدي لتحقيق ميدالية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

أعربت نعمة السيد لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال عن سعادتها بالمشاركة في أولمبياد باريس،مؤكدة إنها استعدت بشكل جيد لمنافسات رفع الأثقال في ميزانها.

وقالت بطلة رفع الأثقال لـ"الخليج 365" انها ستبذل أقصي جهدها لتحقيق ميدالية اولمبية رغم صعوبة المنافسات مع أبطال العالم .

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.