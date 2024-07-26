شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الطائرة لـ"الخليج 365":مصر في مجموعة صعبة وطالبت اللاعبين بعدم الخوف والان مع تفاصيل الخبر

أكد ياسر قمر رئيس اتحاد الطائرة، أن المنتخب الوطني يقع في مجموعة صعبة في أولمبياد باريس، مشددا على أنه رغم صعوبة المجموعة ولكنني طلبت من اللاعبين عدم الخوف واللعب بجدية مهما كانت النتائج .

وزاد، الأولمبياد تقام كل 4 سنوات بمشاركة كل نجوم العالم، والاتحاد قدم كل ما في وسعه لمنتخبات الكرة الطائرة خلال الفترة الماضية، سواء معسكرات داخلية في مصر أو خارجية باليابان والصين وحتى فرنسا قبل بداية المنافسات.

أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات بولندا والبرازيل وإيطاليا في منافسات الكرة الطائرة بأولمبياد باريس 2024.

تشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، و هي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.