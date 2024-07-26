شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمد صبحى حارس مرمى الزمالك بشرخ فى الكتف ويغيب 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، تعرض محمد صبحى حارس مرمى الفريق لإصابة عبارة عن شرخ في عظمة الكتف خلال مشاركته في التدريبات، استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا، الجمعة، في الدوري.

وأضاف طبيب الزمالك خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن محمد صبحي اشتكى من آلام في الكتف بعد بسبب السقوط أكثر من مرة في التمرين، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية اتضح تعرضه لشرخ في الكتف ويغيب لمدة 4 أسابيع عن الفريق.