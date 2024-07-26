شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي لمباراة المصرى غدا فى الدورى.. استبعاد 10 لاعبين والان مع تفاصيل الخبر

استبعد مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، 10 لاعبين من مباراة المصري المقرر لها التاسعة من مساء غدا، الجمعة، في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري الممتاز.

واللاعبون المستبعدون هم: أحمد عبد القادر، محمود متولي، خالد عبد الفتاح، طاهر محمد طاهر، حمزة علاء، عمرو السولية، على معلول، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى مخلوف.

وتضم قائمة الأهلي لمباراة المصري كلا من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، آليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي، محمود عبد المنعم كهربا.