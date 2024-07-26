شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حماده يدعم وسط المصري أمام الأهلي بعد غياب أمادو با والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة علي ماهر، على الاعتماد على محمود حمادة لاعب الفريق لدعم خط الوسط، بعد تأكد غياب أمادو با عن مواجهة الأهلي المرتقبة في الدوري بسبب الإيقاف.

واختتم اليوم الخميس، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة النادي الأهلي، في اللقاء المرتقب والمقرر له التاسعة مساء غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة 18 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، والذي يقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويفتقد المصري خدمات 8 لاعبين وهم، الثنائي، كريم العراقي وأمادو با بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، كما يغيب عن الفريق البورسعيدي عصام ثروت الذي تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي للركبة، بالإضافة إلى الجزائري غيلاس قناوي والذي يتواجد في الجزائر بإذن من الجهاز الفني لإنهاء أموراً متعلقة بالتجنيد، وكذلك مازال موقف حسين السيد الذي يعاني من شرخ في إصبع القدم، غامضاً من المشاركة، كما يغيب أحمد عيد ومحمد طارق المتواجدين حالياً مع المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد باريس، وأخيراً أحمد أيمن منصور والذي تعرض في وقت سابق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الأهلي والمصري في الدور الأول من مسابقة الدوري قد انتهت بفوز الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

ويحتل النادي المصري المركز الثالث فى جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 30 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 39 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً .