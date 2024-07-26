شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يحرس مرمى الزمالك أمام بيراميدز بعد إصابة محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على الاعتماد على الحارس الشاب محمود الشناوي لحراسة عرين الفريق خلال مواجهة بيراميدز غداً الجمعة، في الدوري وذلك بعد تعرض محمد صبحي للإصابة.

ويفضل الجهاز الفني للزمالك منح الفرصة لمحمود الشناوي لحراسة عرين الزمالك في مواجهة بيراميدز، خاصة بعدما ابتعد محمد عواد عن المشهد في الفترة الأخيرة بسبب مفاوضات التجديد.

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لنادي الزمالك، أكد تعرض محمد صبحي حارس مرمى الفريق لإصابة عبارة عن شرخ في عظمة الكتف خلال مشاركته في التدريبات استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وأضاف طبيب الزمالك خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن محمد صبحي اشتكى من آلام في الكتف بعد بسبب السقوط أكثر من مرة في التمرين، وبعد الخضوع للفحوصات الطبية اتضح تعرضه لشرخ في الكتف، ويغيب لمدة 4 أسابيع عن الفريق.