شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطالب الزمالك بصرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب العمل على صرف دفعة جديدة من مستحقات اللاعبين قبل نهاية الموسم الجارى.

ويرغب جوميز فى فرض حالة من الاستقرار داخل الفريق، مع صرف مستحقات اللاعبين بشكل منتظم فى المرحلة المقبلة حتى يكون التركيز منصب على الملعب فقط.

وكان لاعبو الزمالك عقدوا جلسة مع حسين لبيب قبل خوض التدريبات الجماعية أمس الأربعاء للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة منذ بداية الموسم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها غداً ،الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.